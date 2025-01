Pianetamilan.it - Milan, 37° compleanno per Nadia Nadim: la dottoressa calciatrice

Oggi è ill'attaccante delFemminile e della Nazionale di calcio della Danimarca, che oggi spegne 37 candeline. Lei parla ben 7 lingue e nel 2022 si è laureata in Medicina, specializzandosi in chirurgia ricostruttiva.è nata e cresciuta ad Herat, in Afghanistan. Suo padre era un generale dell'esercito afgano e nel 2000, dopo la sua cattura ed uccisione da parte dei talebani, lei e la sua famiglia decisero di lasciare l'Afghanistan. Passarono per il Pakistan, l'Italia e, alla fine, si stabilirono in Danimarca. Arrivata in terra danese, iniziò a giocare a calcio e, all'età di 16 anni, divenne unadell'Aalborg, poi giocò per il Viborg e per lo Skovbakken, con il quale vinse la Coppa di Danimarca nel 2009. Nel 2012 passò al Fortuna Hjorring e, due anni dopo, vinse il campionato danese.