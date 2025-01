Ilrestodelcarlino.it - Malore fatale al Caffè Meletti, addio al medico D’Agostino

Ascoli, 2 gennaio 2025 – Unha stroncato la vita alascolano Giancarlo, 79 anni, deceduto mentre si trovava all’ingresso delin piazza del Popolo. E’ successo intorno alle 17 quando l’uomo ha avvertito il grave malessere e si è accasciato a terra. Subito è stato soccorso dalle persone presenti, in una piazza in quel momento molto gremita. E’ stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118. Quando è giunta l’ambulanza i sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un atto dovuto visto che non vi sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di una morte naturale.