Oasport.it - LIVE Arnaldi-Opelka, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via degli ottavi di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.21 L’avversario odierno è il gigante americano Reilly. Lo statunitense con i suoi 211 centimetri d’altezza è un giocatore complicato da affrontare che fa del servizio la propria miglior arma. Ad una battuta difficile da disinnescare il giocatore a stelle e strisce aggiunge una discreta solidità da fondo campo ed un buon gioco a rete.3.18torna in campo nell’ATP 250 di. Dopo la convincente vittoria all’esordio contro Alexei Popyrin, battuto per 6-3, 6-2 in 1 ora e 9, il ligure proverà a raggiungere i quarti di.3.15 Mensik batte Lajovic per 6-3, 6-2 ed accede ai quarti didell’ATP 250 di. Traentreranno in campo Matteoe Reilly.2.43 È iniziato il programma di giornata sul campo 1 dell’ATP 250 di