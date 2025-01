Thesocialpost.it - L’Inter piega 2-0 l’Atalanta e vola in finale di Supercoppa Italiana

è la prima finalista di. I nerazzurri si sbarazzano dele ora sono pronti a sfidare la vincitrice della sfida in programma tra Milan e Juve: appuntamento il 6 gennaio per l’ultimo atto della competizione. Contro i bergamaschi decide una doppietta di Dumfries, protagonista con un gol in mezza rovesciata e con un destro dal limite che ha fulminato Carnesecchi, comunque tra i migliori in campo della Dea. Niente da fare per Gasperini, sceso in campo Brescianini e Zaniolo al posto di De Ketelaere e Lookman.ha sicuramente qualche rimpianto, come il gol fallito da Scalvini a pochi passi da Sommer, ma nel complesso la squadra di Simone Inzaghi ha condotto la partita con autorità sbattendo più volte su un grande Carnesecchi.Nelil 2-1 della Dea è stato annullato per fuorigioco di CDK, prima di un super intervento di Sommer allo scadere.