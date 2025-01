Scuolalink.it - Le novità per la scuola nella Legge di Bilancio 2025 pubblicata in GU [Scheda CISL Scuola]

di– La30 dicembre 2024, n. 207, relativa aldi previsione dello Stato per ile alpluriennale per il triennio-2027, è statasulla Gazzetta Ufficiale n. 305 il 31 dicembre 2024 ed è entrata in vigore il 1° gennaio. Laha elaborato unadi lettura per approfondire le principaliche riguardano il settore scolastico e le condizioni lavorative del personale. Le principalidelladiper il settore1. Retribuzioni e contratto Lastanzia fondi aggiuntivi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per il personale scolastico, prevedendo un incremento delle retribuzioni. Particolare attenzione è stata dedicata al personale ATA, con risorse destinate a colmare il gap retributivo rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione.