Iran | la premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi racconta le condizioni di detenzione nel carcere di Evin dove è detenuta Cecilia Sala

La vincitrice delper la2023, imprigionata indal novembre 2021 e rilasciata lo scorso mese per 21 giorni per motivi di salute, hato ledineldidi Teheran,dal 19 dicembre èanche la giornalista.“Non c’è spazio per la normalità in uniano per detenuti politici”, ha spiegatoin una rara intervista concessa alla rivista francese Elle, che potrebbe costarle cara al suo ritorno in prigione. “Al di là del fatto che lì vengono detenute arbitrariamente persone innocenti, l’isolamento è uno degli strumenti di tortura più comunemente utilizzati”. “È un luogomuoiono i prigionieri politici”, ha ricordato laper la2023. “Ho documentato personalmente casi di tortura e gravi violenze sessuali contro le mie compagne di prigionia”.