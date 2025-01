Biccy.it - Insinuazione pesante di due gieffine contro il Grande Fratello

Leggi su Biccy.it

Continua senza sosta l’atteggiamento vittimistico e complottista di alcuni gieffini, che in questi giorni hanno fatto un’spiacevole sul. Ieri pomeriggio Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, MariaVittoria Minghetti e Jessica Morlacchi hanno dichiarato che Helena Prestes sarebbe privilegiata, addirittura protetta e che nel reality potrebbero esserci “dei magheggi strani”. Il gruppetto ha anche messo le mani avanti, dicendo che se lunedì non verranno presi dei seri provvedimentiHelena (per le frasi offensive rivolte a Shaila), allora questo sarà la prova che al GF ci sono figli e figliastri.La nuovadi Jessica Morlacchi e MariaVittoria Minghetti.Dopo la riunione in camera in cui hanno accusato ildi proteggere Helena e di fare favoritismi, Jessica Morlacchi e MariaVittoria si sono ritrovate in giardino a parlare ancora di presunti trattamenti diversi riservari alla modella brasiliana.