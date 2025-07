Rimosso un tumore all' addome di 15 chili al Cro di Aviano | meno di venti casi al mondo

È stato rimosso con successo un sarcome raro all'addome di oltre 15 chili che ha messo in seria difficoltà una paziente di mezza età . È successo al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano dove è stata eseguita una delicata operazione chirurgica nella giornata di venerdì 25 luglio. La donna non. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it