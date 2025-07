Sicurezza stradale al via la campagna di sensibilizzazione Guida con gentilezza-estate sicura

E’ partita oggi la campagna di prevenzione e sensibilizzazione per la sicurezza stradale “Guida con gentilezza - estate sicura”, promossa dal Movimento Italiano per la Gentilezza, presieduto da Natalia Re, che promuove una guida sicura attraverso comportamenti responsabili e gentili. La campagna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: guida - gentilezza - sicurezza - stradale

Io bimbo. John Pattern & Jonah Kest · LIGHT. Più di 5.000 bambini hanno avuto ripercussioni dopo un incidente stradale, a causa della poca attenzione alla sicurezza in auto Cosa possiamo fare per evitarlo? Purtroppo gli incidenti stradali succedono e pr Vai su Facebook

Motomorphosis, a Roma per parlare di gentilezza ed educazione stradale; Tragedia a Caselette: Carlo Conti perde la vita in un incidente stradale; Povegliano. Niente autovelox fissi, ma striscioni contro l’alta velocità . Il Comune: «Puntiamo sulla prevenzio.

Sicurezza stradale, al via la campagna del Mig “Guida con Gentilezza” patrocinata dell’assessorato alla Mobilita’ - E’ partita oggi la campagna di prevenzione e sensibilizzazione per la sicurezza stradale “Guida con gentilezza – Estate Sicura”, promossa dal Movimento Italiano per la Gentilezza, presieduto da Natali ... Lo riporta blogsicilia.it

La rivoluzione silenziosa della sicurezza stradale: come la tecnologia sta trasformando le nostre strade - Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno 1,35 milioni di persone perdono la vita in incidenti stradali, mentre altre 50 mi ... Da tecnoandroid.it