Perché il petro-Stato Azerbaigian investe in Italia nelle rinnovabili

Dietro la notizia di un investimento da parte del Fondo sovrano azero SOFAZ in 14 impianti solari in Italia non c’è solo un trasferimento di capitali o una mossa di finanza verde. C’è un cambio di paradigma: l’uscita silenziosa ma decisa da un modello energetico imperniato sugli idrocarburi verso una nuova strategia centrata sulle rinnovabili, sull’autonomia energetica europea e sull’ibridazione tra risorse strategiche e investimenti infrastrutturali. Roma e Baku, storicamente legate dai flussi di gas, riscrivono oggi il loro rapporto “dalle molecole agli elettroni”, trasformando una relazione commerciale in una partnership industriale a lungo termine. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - PerchĂ© il petro-Stato Azerbaigian investe in Italia nelle rinnovabili

In questa notizia si parla di: italia - rinnovabili - petro - stato

