Riconoscimento del Comune alla pizzeria Fermenta | Tra le migliori d’Italia

Nella mattinata di ieri il sindaco Diego Ferrara, insieme all’assessore al Commercio Manuel Pantalone, ha consegnato una targa ai titolari della pizzeria Fermenta di Chieti Scalo.Il riconoscimento celebra i prestigiosi traguardi nazionali raggiunti dall’attivitĂ , considerata tra le migliori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: riconoscimento - pizzeria - fermenta - comune

