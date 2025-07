Carcere di Poggioreale detenuto psichiatrico innesca incendio e picchia agenti

Nel carcere di Poggioreale, a Napoli, un detenuto affetto da disturbi psichiatrici ha dato fuoco a una busta della spazzatura e ad alcuni suppellettili della propria cella, provocando una situazione di emergenza. Momenti di tensione ieri sera, nel carcere di Poggioreale, a Napoli, dove un detenuto affetto da disturbi psichiatrici ha dato fuoco a una . 🔗 Leggi su 2anews.it ¬© 2anews.it - Carcere di Poggioreale, detenuto psichiatrico innesca incendio e picchia agenti

In questa notizia si parla di: carcere - poggioreale - detenuto - psichiatrico

Poggioreale, drone sorvola il carcere: importante operazione per la sicurezza dei cittadini - Tempo di lettura: 2 minuti Nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana la polizia penitenziaria in servizio presso la pattuglia esterna della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale ha effettuato un’importante operazione mettendo in sicurezza una situazione che avrebbe potuto degenerare e creare un pericolo per la sicurezza.

Martina Carbonaro, Alessio Tucci in carcere ¬ę√® molto provato, non riesce a dormire¬Ľ. E l'avvocato chiede di spostarlo da Poggioreale - ¬ę√ą provato, non riesce a dormire¬Ľ. Alessio Tucci, il 18enne chen¬†ad Afragolan ha ucciso con tre colpi di pietra la ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, in carcere non.

Femminicidio Martina Carbonaro, Alessio Tucci trasferito da Poggioreale in un altro carcere - Alessio Tucci, il 18enne reo confesso fermato per l'assassinio dell'ex fidanzata, la 14enne Martina Carbonaro, è stato trasferito dal carcere di Poggioreale ad un'altra struttura della Campania.

Napoli, ?detenuto psichiatrico innesca incendio e picchia agenti nel carcere di Poggioreale Vai su X

Poggioreale, detenuto dà fuoco alla cella: sette agenti feriti; Detenuto tenta evasione dal carcere di Napoli Poggioreale, preso; Detenuto tenta evasione dal carcere di Napoli Poggioreale, preso.

Napoli, detenuto psichiatrico innesca incendio e picchia agenti nel carcere di Poggioreale - Momenti di tensione ieri sera, nella casa circondariale di Poggioreale, a Napoli, dove un detenuto affetto da disturbi psichiatrici ha dato fuoco a una busta della spazzatura e ad ... Si legge su msn.com

Detenuto innesca un incendio in carcere, poi picchia 7 agenti: momenti di paura a Poggioreale - Momenti di tensione lunedì sera 28 luglio 2025, nella casa circondariale di Poggioreale, a Napoli, dove un detenuto affetto da disturbi psichiatrici ha dato fuoco a una ... leggo.it scrive