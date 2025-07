Iguana detenuto illegalmente nel salotto | 40mila euro di multa per il proprietario e confisca dell’animale

Un animale domestico particolare è stato confiscato e messo in sicurezza a Como. Non era un gattino nĂ©, tantomeno, un cagnolino, ma si trattava di un’ iguana. L’esemplare, lungo un metro e venti centimetri, con le squame verde smeraldo e le dita uncinate, è stato preso e messo in sicurezza dai militari del Nucleo carabinieri Cites di Ponte Chiasso. La confisca dell’animale è stata predisposta dal tribunale di Como, in quanto il proprietario era sprovvisto della documentazione necessaria (atti di registrazione, marcature conformi e attestazioni di nascita in cattivitĂ riconosciute) per il possesso e per dimostrarne l’origine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

