Sovrapprezzo per brioche tagliata a metà nel Trevigiano il titolare | Difendiamo la scelta ma contro l' odio social ora tempo e dedizione

Virale lo scontrino con 10 centesimi in più pubblicato online da una cliente. "'Vergognatevi, scandalosi, parassiti, fallite', le recensioni ricevute che hanno abbassato il nostro rating online - si sfoga Massimiliano Viotto di Audrey Pâtisserie di Oderzo. - E se qualche dipendente perdesse il lavoro per tutto questo?". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sovrapprezzo per brioche tagliata a metà nel Trevigiano, il titolare: "Difendiamo la scelta, ma contro l'odio social ora tempo e dedizione"

Può una brioche tagliata a metà diventare un caso? A quanto pare sì, visto quanto successo a una pasticceria di Oderzo (Treviso), dopo che una cliente, andata a fare colazione con la madre, ha dovuto pagare il "brutal sovrapprezzo" di 10 centesimi per aver

Brioche tagliata a metà con sovrapprezzo di 10 centesimi, bufera sulla pasticceria: «Parassiti, facciamoli chiudere»

