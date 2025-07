Langhirano deve scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione | rintracciato dai carabinieri e portato in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Langhirano hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brescia, nei confronti di un 38nne italiano.L’uomo, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: langhirano - carabinieri - deve - scontare

Deve scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione per spaccio. Rintracciato dai carabinieri è stato condotto in carcere; Langhirano, spaccia droga durante l'affidamento ai servizi sociali: arrestato; .

Deve scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione per spaccio. Rintracciato dai carabinieri è stato condotto in carcere - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Langhirano hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brescia, nei c ... Da gazzettadiparma.it