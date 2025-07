I guai di Al-Sharaa, che indice curiose elezioni in Siria. La riflessione di Cristiano.

La nuova Siria di al-Sharaa non solo non decolla, ma sembra ogni giorno che passa sempre più avvolta nel caos. Si era sperato che per Ahmad al-Sharaa fosse cominciata un’epoca nuova, nonostante le enormi e persistenti difficoltà, quando è arrivata la notizia più attesa, positiva e importante: la decisione di Donald Trump, nel maggio trascorso, di togliere le sanzioni decretate anni fa contro il regime di Assad, senza attendere processi e condanne per i terribili eccidi di alawiti verificatisi nei mesi precedenti. Un’apertura di credito al leader che ha tenuto conto dei buoni uffici di sauditi e turchi per la comprensibile esigenza di stabilizzare il Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

