LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio della finale dei 10 metri sincro uomini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 La Cina cerca la doppietta dopo aver trionfato nei 10 metro sincro donne nella giornata di ieri. 11.18 I cinesi Cheng e Xhu partono indiscutibilmente favoriti, primo posto nelle qualifiche per la coppia asiatica. 11.15 La startlist dei finalisti della 10 metri sincro uomini: 1 AVILA SANCHEZ Luis Carlo EIKERMANN GREGORCHUK J.S. GERMANIA 2 OHKUBO Shu TAMAI Rikuto GIAPPONE 3 ANAK CLEMENT E.P. HAROLD Enrique MALESIA 4 HRYTSENKO Mark SEREDA Oleksii UCRAINA 5 HEDBERG Joshua TYLER Carson STATI UNITI 6 KOTHARI Kyle LEE Robbie GRAN BRETAGNA 7 SHLEIKHER Nikita TERNOVOI Ruslan NAZIONALE ATLETI NEUTRALI 8 CHENG Zilong ZHU Zifeng CINA 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della finale dei 10 metri sincro uomini

In questa notizia si parla di: sincro - diretta - metri - uomini

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi in finale dal metro. Alle 14.30 la finale del sincro misto dai tre metri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Appuntamento dunque alle 14.30 per la finale del sincro misto dai tre metri 10.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani-Santoro a caccia del podio nel sincro misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32: La coppia armena totalizza 41.80 14.30: Punteggio di 49.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani in testa dopo tre rotazioni dal metro! Argento per il sincro misto azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04: E’ OROOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAA! PELLACANI NON SBAGLIA, PIAZZA UN ULTIMO TUFFO DA 52.

DIRETTA LIVE - Giornata dedicata al sincro ai Mondiali di tuffi 2025. A Singapore di scena le donne dalla piattaforma dei 10 metri, e gli uomini dal trampolino dei 3 metri. Tocci e Marsaglia a caccia di una difficile medaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritt Vai su Facebook

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pizzini/Pellacani ci provano nel sincro dai 3 metri; Mondiali di nuoto di Singapore: oggi Italia a caccia di medaglie con Ceccon e Quadarella - Avanzano Martinenghi, Cerasuolo e Razzetti; Mondiali tuffi, Tocci e Marsaglia concludono al 5° posto la finale dei 3 metri sincro.

Mondiali tuffi, Pellacani-Pizzini in finale dai 3 metri sincro - Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini si sono qualificate con il quinto posto alla finale del trampolino 3 metri sincro femminile ai Mondiali di Singapore. Come scrive sport.sky.it

Mondiali tuffi, Tocci e Marsaglia concludono al 5° posto la finale dei 3 metri sincro - Leggi su Sky Sport l'articolo Mondiali tuffi, Tocci e Marsaglia concludono al 5° posto la finale dei 3 metri sincro ... Riporta sport.sky.it