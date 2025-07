Alessio Sakara vince all’esordio nel BKFC a Philadelphia Ora il titolo Mondiale in Italia | Tutto porta a una sfida epocale

Non poteva cominciare meglio l’avventura di Alessio Sakara nel mondo della boxe a mani nude. Il pugile italiano ha infatti sconfitto prima del limite l’esperto Erick Lozano sul ring della Promotion BKFC a Philadelphia nella notte di venerdì. Un esordio storico per il lottatore romano, che ha anche lanciato un segnale forte in vista di un possibile titolo mondiale che con molta probabilità si disputerà in Italia già il prossimo 25 ottobre. La sfida, attesa da tempo e seguita in diretta streaming in tutto il mondo, ha dato conferma delle qualità di Sakara: potenza, lucidità e una forte mentalità che lo ha reso un simbolo delle MMA italiane e internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

