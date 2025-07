I cani bagnini salvano tre persone nelle acque di Balestrate | il gesto eroico di Nala e Baloo

Cani eroi sulle coste siciliane. Quella che doveva essere una tranquilla domenica di relax al mare poteva consumarsi in tragedia se non fosse stato per due cagnolini impavidi. Alla fine della giornata sono stati tre i salvataggi per i cani bagnini dell’ UnitĂ Cinofile SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio), che hanno avuto molto da fare sulle coste del Comune di Balestrate (Palermo). Nel pomeriggio di domenica 27 luglio, un nonno sessantenne e il nipote minorenne sono stati trascinati al largo dalla forte corrente. I due non riuscivano a tornare a riva ed erano in evidente difficoltĂ , così Nala e Baloo, i due cani bagnini, e i loro conduttori, due giovani unitĂ cinofile Sics, si sono tuffati in acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I cani bagnini salvano tre persone nelle acque di Balestrate”: il gesto eroico di Nala e Baloo

In questa notizia si parla di: cani - bagnini - balestrate - salvano

