West Nile seconda vittima in Campania

Una seconda vittima in Campania per la¬†West Nile. Un uomo di 74 anni √® deceduto venerd√¨ 25 luglio 2025¬†? secondo quanto riferiscono "Il Mattino" e?Il. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - West Nile, seconda vittima in Campania

West Nile, seconda vittima nel Lazio: era ricoverato allo Spallanzani - Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Secondo decesso per il virus West Nile oggi, lunedì 28 luglio, nel Lazio.

West Nile, seconda vittima nel Lazio: morto un 77enne, era stato in vacanza a Baia Domizia - Il virus West Nile miete un'altra vittima nel Lazio. Il paziente di 77 anni, morto all'alba di oggi all'istituto Spallanzani di Roma, aveva patologie croniche e aveva subito un.

West Nile, paziente morto a Roma: è la seconda vittima nel Lazio - Un'altra vittima da West Nile nel Lazio, la seconda. Si tratta di un uomo di 77 anni, morto all'alba di oggi - lunedì 28 luglio - all'istituto Spallanzani di Roma.

