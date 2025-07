Partiti i lavori in Piazza Cavour | Sarà restituita a salernitani e turisti

Sono partiti, questa mattina i lavori nell'area 1 di Piazza Cavour, di fronte a Palazzo Sant'Agostino. L'intervento riguarderĂ il ripristino del verde pubblico e dei marciapiedi, un nuovo sistema di irrigazione e il potenziamento dell'illuminazione.Il cantiereOperai, dunque, al lavoro, alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Maddaloni, partiti i lavori della casa di comunità . Santangelo (IV): “Un tassello importante” - Tempo di lettura: < 1 minuto «Sono partiti i lavori della casa di comunità a Maddaloni. La struttura di via Campolongo rappresenta un tassello importante della potenziata offerta sanitaria che stiamo costruendo per la comunità di Maddaloni.

Dentro il cantiere del nuovo carcere, ecco a che punto sono i lavori partiti oltre un decennio fa - Lunga è infatti la lista dei ritardi dovuti a varie vicissitudini, ma ora la ditta che si è aggiudicata gli appalti recentemente completerà i fabbricati già costruiti e collauderà quelli non ancora verificati, realizzando anche la struttura esterna multifunzionale dove ci sarà anche la portineria.

Pagani, partiti i lavori su via Malet: "Attesi da venticinque anni" - Sono iniziati oggi a Pagani i lavori di manutenzione straordinaria di via Malet, arteria centrale da tempo in condizioni critiche.

ZTL, al via i lavori per l’installazione dei nuovi varchi di uscita: si parte da via Santa Chiara. Temporanea chiusura al traffico del tratto tra via delle Sette Arti e via Elisa Comune di Lucca: Sono partiti questa mattina (giovedì 17 luglio) i lavori per l’installazione de Vai su Facebook

Degrado a Piazza Cavour, partiti i lavori di pulizia straordinaria; Avanti con i lavori in Piazza Cavour. Verso il trasferimento dei negozi: Ospiti dei loggiati del Belluomini; Piazza Cavour avrĂ i suoi bagni pubblici grazie alla collaborazione con i privati.

Salerno, sprint riapertura sottopasso e recupero di piazza Cavour - Sarà questo il mese che segna una svolta anche dal punto di vista urbanistico e dei lavori pubblici dopo la “pausa” estiva ... ilmattino.it scrive

Salerno, Piazza Cavour: via alla riqualificazione - Domani martedì 29 luglio avranno inizio i lavori di riqualificazione in Piazza Cavour a Salerno. Da zon.it