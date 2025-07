Processi Strade Fantasma e Due Torri Bis la Fondazione Vassallo | PD assente dov’era il partito di Angelo?

“Il sequestro da 2,7 milioni di euro a un funzionario della Provincia di Salerno è solo l’inizio. È la conferma che avevamo ragione. È la conferma che Angelo Vassallo non è morto per caso, ma perché aveva toccato un sistema che oggi inizia a crollare. Quel sistema si chiamava Strade Fantasma. Lo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Fondazione Vassallo: “Processi ‘Strade Fantasma’ e ‘Due Torri Bis’, il PD assente. Dov’era il partito di Angelo?” - Tempo di lettura: 3 minuti “ Il sequestro da 2,7 milioni di euro a un funzionario della Provincia di Salerno è solo l’inizio.

