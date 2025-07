Furto nella villa di un imprenditore rubati denaro e gioielli | è caccia ai ladri

Furto a Capaccio Paestum all'interno della una villa di un imprenditore napoletano, Gaetano Giudice, che commercializza impianti e servizi pubblicitari: i malviventi con cappellino in testa e mascherina sul volto, si sono introdotti nell'abitazione di notte, passando dalla finestra del bagno e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Furto in una villa. Un bandito ha lasciato tracce di sangue - Furto nella notte in una villa a Varese, ancora da accertare il bottino. Indagano la polizia di Stato e la Scientifica che hanno trovato tracce di sangue: uno dei malviventi potrebbe essersi ferito mentre forzava una finestra.

Furto a villa Gardini. In aula Maria Speranza - Era attesa ieri in aula come testimone, ma alla fine non ha deposto: Maria Speranza Gardini, figlia dell’indimenticato Raul Gardini, si è presentata al tribunale di Ravenna per raccontare il furto subito il 4 agosto 2021 nella villa di famiglia in via Canale Molinetto.

Furto nella villa di Montegiorgio del medico palestinese Qumsiyeh Isa, rubati 1.800 euro: «Ladro in camera mentre dormivamo, mia moglie l'ha visto di spalle: che paura» - MONTEGIORGIO - Ancora ladri nella notte a Piane di Montegiorgio. Stavolta presa di mira la villa di Qumsiyeh Isa, noto medico pediatra di origine palestinese, ormai in pensione, che vi risiede da 25.

Furto in villa a Paestum per imprenditore napoletano in vacanza. Rubati denaro e gioielli mentre lui e famiglia stavano dormendo #ANSA Vai su X

