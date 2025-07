Investito da un camion mentre attraversava la strada | pedone perde la vita sulla statale 16

Tragico incidente questa mattina lungo la statale 16 a San Salvo. Un pedone è stato investito da un camion mentre attraversava la strada: l’impatto è stato violento e purtroppo l’uomo è deceduto. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118.La vittima sarebbe una persona anziana. La dinamica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

