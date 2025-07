Sono cinque gli azzurri ancora in tabellone al Masters 1000 di Toronto. Quattro di loro hanno usufruito di un bye al primo turno, con il solo Matteo Gigante che si è qualificato per il secondo turno. Tra coloro che hanno saltato un turno c’è Matteo Arnaldi, che si aspetta ora ad affrontare l’australiano Tristan Schoolkate. Doveva essere il brasiliano Joao Fonseca sulla carta l’avversario dell’azzurro, ma il tennista sudamericano è stato sconfitto a sorpresa da Schoolkate in due set con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Una prestazione sicuramente di alto livello per il numero 103 del mondo, mentre sicuramente grande delusione per Fonseca in questo suo primo match sul cemento americano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Come cambia il tabellone di Matteo Arnaldi a Toronto con l'eliminazione di Fonseca: occasione da capitalizzare