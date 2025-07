Contributi a fondo perduto per la creazione di nuove imprese nelle Madonie pubblicato il bando

L’Unione Madonie, su iniziativa della Consulta giovanile madonita, ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto destinati al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali nel territorio dell’Unione. Si tratta di una misura concreta rivolta a chi intende avviare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

