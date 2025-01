Il VIDEO della Tesla che esplode di fronte all’hotel di Trump a Las Vegas | un morto e diversi feriti

Leggi su Dayitalianews.com

Davanti a un noto hotel di Las, di proprietà del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald, si sono verificati attimi di terrore. Un Cybertruckparcheggiato davanti all’edificio ha improvvisamente preso fuoco, causando un’esplosione che ha portato alla morte di una persona e al ferimento di diverse altre. Le autorità locali sono attualmente impegnate a indagare per chiarire le circostanze precise dell’incidente.Secondo una prima ricostruzione, il conducente del Cybertruck “preso in affitto” ha guidato su e giù per il LasBoulevard prima di fermarsi didi Donald. Lì è stato fermo per una quindicina di secondi, prima di saltare in aria. Il capopolizia di LasKevin McMahill ha detto che gli agenti intervenuti hanno trovato nel retro del furgone bombole di gas e da campeggio e un’ampia scorta di mortaretti.