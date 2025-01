Liberoquotidiano.it - "Il peggiore mai visto a Sanremo". Amadeus, l'attacco feroce di Don Backy

Donscatenato da Caterina Balivo. A La Volta Buona, il cantante ormai 85enne ha sparato a zero controe Teo Teocoli. Il conduttore del Nove, secondo l'artista, è colpevole di essere il "peggior conduttore dimai esistito". Il comico, invece, "non è stato riconoscente". Il cantante ha spiegato alla conduttrice di non aver mai chiesto i soldi indietro a Teo Teocoli. "Non ho mai detto che voglio soldi, soprattutto per le cene - ha spiegato ai telespettatori - anche perché lui viveva in mia compagnia tutti i giorni quindi praticamente mi dovrebbe un capitale. Se ha offerto anche lui? Diciamo che spesso non aveva i fondi, ma a me non pesava; era mio amico e quindi non era una fatica per me che guadagnavo bene". Su, invece, ci è andato giù pesantissimo. Oltre ad averlo definito "iltra i direttori artistici del Festival", ha spiegato che il suo successo non è veritiero.