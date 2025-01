I live da non perdere del 2025. La Campania attende Mengoni, Elodie e tanti altri

Leggi su Ildenaro.it

Ilsi preannuncia un anno straordinario per la musica, con una serie di eventi imperdibili che abbracciano tutti i generi e vedono protagonisti i più grandi artisti italiani e internazionali. Come da tradizione, i concerti più attesi si concentrano durante la stagione estiva, trasformando gli stadi, le arene e gli spazi all’aperto in templi della musica. Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda.Grandi ritorni: Ligabue e Vasco RossiLuciano Ligabue celebra il 21 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia due imporanniversari: i 30 anni di Certe notti e i 20 anni dal primo storico Campovolo. Il Liga si esibirà anche il 6 settembre alla Reggia di Caserta. Immancabile Vasco Rossi, che ha già registrato il tutto esaurito per il Vasco, in partenza il 31 maggio da Torino e in arrivo negli stadi di Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma.