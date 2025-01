Lettera43.it - I guai dell’ambasciatrice italiana in Iran e le altre pillole del giorno

Leggi su Lettera43.it

La liberazione di Cecilia Sala, detenuta inin condizioni sempre più severe, appare complicata, e dal canto suo la diplomazianon sta facendo propriamente un figurone. La 29enne giornalista, che si trova dal 19 dicembre nel carcere di Evin a Teheran, è riuscita a parlare con i familiari il primo gennaio, spiegando di essere in difficoltà: «Dormo per terra, mi hanno tolto anche gli occhiali». Non ha ricevuto il pacco proveniente dall’Italia, che conteneva alcuni generi di conforto, contrariamente a quanto aveva riferito il ministero degli Esteri italiano. Antonio Tajani aveva detto espressamente che Sala stava bene, era «in buona salute» e «in una cella da sola, a differenza di Alessia Piperno (la blogger che ha vissuto un’esperienza simile nel 2022, ndr)». Ma dal racconto diretto di Cecilia le cose sembrano essere diverse.