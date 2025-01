Oasport.it - Ginnastica artistica in lutto, Agnes Keleti ci saluta: era la campionessa olimpica più anziana al mondo

Leggi su Oasport.it

Ildellaè inper la scomparsa di, che ci hato una settimana prima di compiere 104 anni. Nata a Budapest il 9 gennaio 1921, l’ungherese si è spenta nella giornata odierna nella capitale magiara: ci ha lasciato quella che era lapiùin vita.Alle Olimpiadi di Helsinki 1952 trionfò al corpo libero, mentre a Melbourne 1956 si mise al collo la medaglia d’oro in quattro specialità: al quadrato, alla trave, alle parallele asimmetriche e nella gara a squadre con attrezzi (in soffitta ormai da decenni). Nel proprio palmares figurano dieci allori a cinque cerchi e l’affermazione sugli staggi ai Mondiali di Roma 1954.Questo per quanto concerne la parte sportiva, ma la figura diva ben oltre le pedane. Era infatti riuscita a sopravvivere agli orrori dell’Olocausto: di origini ebree (il suo cognome alla nascita era Klein), perse ad Auschwitz il padre e diversi parenti, ma riuscì a salvarsi usando documenti falsi insieme alla mamma e alla sorella.