Frattesi scontento la Roma ci prova | ma Pellegrini non basta

Quando si parla di calciomercato, dicembre è sempre il mese delle voci, delle previsioni, delle speranze di vedere la propria squadra intervenire in maniera massiccia ed efficace per rinforzare l’organico. Ora però si fa sul serio, con questo 2 gennaio che fa da sparo iniziale per la corsa all’affare, con lache vuole essere in pole position. Tante le cose da fare, dall’obbiettivo Beto per il post Shomurodov, ad un esterno destro priorità assoluta di Ranieri, senza dimenticare il centrocampo.Se Koné e Paredes sono gli intoccabili, alle loro spalle al momento si può contare solo su Pisilli, visto un Cristante infortunato e sottotono ed un Le Fée pronto a dire sì al Betis. In tale contensto urge una nuova pedina all’allenatore, e non ci sono solo Doucouré e Reitz. Il sogno è quelche sognava di indossare la maglia giallorossa dopo essere esploso nel Sassuolo, cosa però mai concretizzatasi.