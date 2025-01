Fonseca torna subito in panchina | l’offerta per il portoghese!

Leggi su Sportface.it

L’avventura al Milan di Pauloè terminata da pochissimi giorni in maniera piuttosto burrascosa.Il tecnicoè stato esonerato dalla società rossonera al termine della partita contro la Roma, terminata in parità a San Siro la scorsa domenica. Un esonero che era nell’aria, al punto che già poche ore prima della partita si parlava in modo quasi certo di Sergio Conceiçao come suo possibile sostituto. Ipotesi che si è poi concretizzata al mattino seguente, con l’arrivo dell’ex allenatore del Porto sullarossonera. Una gestione, però, che ha fatto discutere per tempi, modalità e soprattutto per la maniera in cuiè stato lasciato solo dalla società nei minuti successivi alla partita e precedenti all’esonero.che, nonostante tutto, si è presentato prima ai microfoni delle televisioni e poi in conferenza stampa, nonostante per il suo addio fosse solo questione di minuti.