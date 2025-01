Fai buon cammino Lutto per Claudio Baglioni il triste annuncio con parole di dolore

Leggi su Caffeinamagazine.it

Questo nuovo anno è iniziato nel peggiore dei modi, con tantazza per, che si trova a fare i conti con unimprovviso. Il cantautore romano, infatti, deve fare i conti con unimprovviso: il suo storico manager Massimiliano Savaiano è morto ieri mercoledì 1° gennaio. La notizia ha lasciato sgomenti i fan e gli addetti ai lavori, segnando un momento difficile per, già provato da problemi di salute che hanno già influenzato i suoi impegni professionali.Massimiliano Savaiano, storico manager della Bag Music, ha lavorato al fianco diper molti anni, contribuendo a vari progetti e spettacoli che hanno segnato la carriera del cantautore. La scomparsa di Savaiano, avvenuta improvvisamente il 1° gennaio 2025, è arrivata come un fulmine a ciel sereno per, che ha voluto dedicare un toccante messaggio al suo collaboratore sui social.