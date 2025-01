Liberoquotidiano.it - Ecco le 10 previsioni per il 2025: soldi, ecco che cosa accadrà molto presto...

«Nelcontinueranno le condizioni climatiche avverse con rischi di siccità prolungata. Possibile un terremoto al largo delle coste del Giappone con rischio Tsunami. Cambiamenti in Vaticano e una nuova malattia infettiva», spaventati? Tranquilli queste sono le risposte che ha dato ChaptGpt alla domanda di un mio lettore “avrebbe previsto Nostradamus per il?”.Le mie 10sono queste, prepariamoci a un “back to reality”. 1) KM 36: sembra che nelle maratone (42,195 km) il km 36 sia il momento della crisi, se lo superi arrivi in fondo altrimenti crolli. Per Piazza Affari la maratona è cominciata due anni fa con l'elezione di Giorgia Meloni, eravamo a 20K, il traguardo è tornare almeno sopra i 40K i livelli della grande bolla 2000. Ora a mio avviso siamo a quel km36, e per questo almeno quest'anno voglio rimanere prudente e scegliere 5 titoli difensivi, perderò un'occasione ma mi sentirò più tranquillo.