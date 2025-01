Justcalcio.com - DIYthinker – Set di cuscini per pittura ad acquerello, motivo: Roma rovinata, idea regalo – idea regalo as roma

Leggi su Justcalcio.com

Fai la collezione di ognias? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Dimensioni: 40 x 40 cm; 50 x 50 cm; 60 x 60 cm. (Ci sono alcuni errori di misurazione). Classificazione: cuscino. Caratteristiche: realizzato in tessuto Simplex di alta qualità, ogni lato è stampato a colori con la stessa immagine. Questiin 100% poliestere sono morbidi e senza pieghe. Lavabile in lavatrice, imbottitura sintetica inclusa. Materiale: tessuto di poliestere. Contenuto della confezione: 3. Parole chiave: cuscino, rovinato, cuscino architettonico di, cuscino quadrato,ad, cuscino, federa per cuscino.desidera portare le idee di tutti nella realtà. Offriamo la migliore scelta di prodotti, come 3C, tazze e piatti in ceramica, decorazioni da parete, periferiche per auto o accessori di abbigliamento.