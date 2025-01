Spazionapoli.it - Colpo di scena Manna, supera la concorrenza: blitz del Napoli su un obiettivo di mercato

Notizie Calcio– Il d.s.si sarebbe inserito prepotentemente in una trattativa dindo lae puntando a chiudere l’affare Tra le notizie calcioper aprire questo 2025, ci sono quelle legate al calcio. Oggi, 2 gennaio, si è aperta ufficialmente la campagna acquisti invernale e gli azzurri saranno estremamente attivi per chiudere i giusti colpi utili per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.Una serie di acquisti mirati, evitando spese folli, per riuscire a rimanere in vetta alla classifica di Serie A. Sarà un mese intenso per il d.s. Giovanni, che ha già iniziato a muovere i primi passi nelle trattative, per riuscire a portare a casa una fumata bianca in poco tempo. In queste prime ore della giornata, ad emergere, è un sorpasso da parte della dirigenza partenopea, nei confronti di una concorrente, per undi