.com - Fallimento di 23andme: cosa possono fare gli utenti per proteggere i propri dati

Leggi su .com

La dichiarazione di bancarotta dista generando confusione e preoccupazione per ciò che accadrà con idelle persone che hanno utilizzato il servizio o di un familiare o un amico che lo ha usato.Ecco alcuni suggerimenti che le personeseguire pere avere la serenità di poter ancora prevenire che vengano resi accessibili ai potenziali acquirenti di:Rivedere le Impostazioni di Condivisione: Accedi al tuo account (se ancora disponibile) e verifica le informazioni che hai condiviso, in particolare con terze parti. Revoca tutte le autorizzazioni o opzioni di condivisione deiche non ritieni necessarie.Richiedere la Cancellazione dei: Se non utilizzi più il servizio, invia una richiesta per far cancellare i tuoipersonali e genetici.