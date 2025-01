Anteprima24.it - Ciambriello e Pascale pranzano con le madri detenute dell’Icam

Tempo di lettura: 2 minutiDomani 03 gennaio pranzo di solidarietà con lee i loro figli presso l’Istituto a Custodia attenuata perdi Lauro (AV).Insieme al garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samueleche ha promosso l’iniziativa, sarà presente Francescal’attivista per i diritti civili e presidente dell’associazione I colori della libertà e alcune volontarie operanti nel settore. Il pranzo sarà preparato insieme allee rappresenterà un momento di convivialità con lee il personale tutto. Nell’occasione arriverà la befana in anticipo per i bambini.Sull’iniziativa il garante campano Samueledichiara: “É importante creare momenti per poter respirare un’aria diversa.