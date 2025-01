Iltempo.it - Chicco Testa assolto: "La fine di un incubo ma il processo mi ha tolto il sonno"

è statoin unpresso la Corte dei Conti per "una transazione che fu fatta nel 2014 fra Roma Metropolitane, la società del Comune di Roma incaricata di realizzare la linea C della metropolitana, e il consorzio di imprese che aveva vinto la gara" solamente tre giorni fa e oggi, in un'intervista pubblicata su Il Giornale, ne ha parlato con Hoara Borselli. "Ladi unper me, sfortunatamente non per altri, con richieste milionarie nei confronti di decine di indagati. L' oggetto era una transazione che fu fatta nel 2014 fra Roma Metropolitane, la società del Comune di Roma incaricata di realizzare la linea C della metropolitana, e il consorzio di imprese che aveva vinto la gara. Da notare che io avevo lasciato la società nel 2019, ben 5 anni prima, e che la transazione, secondo me per altro perfettamente legittima, è stata il risultato del lavoro di accertamento di una commissione, presieduta da una magistrata della stessa Corte dei Conti, naturalmente mai portata in giudizio, guarda caso, e poi approvata da numerosi altri organi comunali e statali", ha dichiarato l'ex ragazzo d'oro tra i giovani comunisti di D'Alema.