361magazine.com - Cecilia Sala e le telefonate ai suoi cari: “Dormo per terra, mi hanno tolto gli occhiali”

, come racconta il Corriere della Sera, ieri ha potuto chiamare igenitori e il suo compagno: “per, miglida vista e il pacco non è mai arrivato”Nessuna detenzione dignitosa.dal 19 dicembre in carcere in Iran sta vivendo in un incubo. A raccontarlo è lei stessa ai, dopo leconcesse dal carcere ieri, come riporta Il Corriere della Sera.dorme persu una coperta ed in regime di isolamento duro. La giornalista non vede nessuno dal 27 dicembre, giorno in cui ha potuto ricevere la visita dell’ambasciatrice italiana Paola Amedei. In più, il pacco inviatole dainel carcere di Evin non le è mai stato consegnato. Anzi. La giornalista è stata privata anche deida vista.Scrive il quotidiano di via Solferino:I contatti Ieri, primo gennaio, nemmeno 24 ore dopo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dedicato anche a lei, alla giornalista del Foglio e di Chora Media sono state concesse tre chiamate: alla madre, al padre, al compagno e collega Daniele Raineri.