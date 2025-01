Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: ci vuole un anno migliore

Pisa 2 gennaio 2024 – Il campionato diha chiuso il 2024 in maniera non certo esaltante per le squadre pisane. Chi sta meglio è il Cenaia con il suo settimo posto con venticinque punti in queste sedici partite finora disputate. La squadra di mister Sena ha vinto sette partite, ne ha pareggiate quattro e ne ha perse cinque segando venticinque reti e subendone dicive. L’obbiettivo è quello di centrare un piazzamento play-off. Le altre tre pisane sono tutte in fondo. La Cuoiopelli è ultima in classifica e se il campionato finisse oggi sarebbe retrocessa nel campionato di Promozione. Una vittoria, un pareggio e ben quattordici sconfitte per la squadra di mister D’Addario che ha realizzato soltanto quattro punti. Raggiungere la è un’impresa ardua, la squadra proverà ad evitare l’ultimo posto in queste restanti quattordici partite.