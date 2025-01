Lapresse.it - Attentato New Orleans, perquisizioni della polizia a Houston

Leggi su Lapresse.it

Le forze dell’ordine Usa hanno perquisito una proprietà nella zona nord diin relazione all’attacco di mercoledì a New, in cui un 42enne originario del Texas, ha ucciso 15 persone investendole con un pick up prima di essere ucciso dalla. L’FBI ha dichiarato che sta indagando sull’attacco di Bourbon Street come atto terroristico e non crede che l’ex militare Shamsud-Din Jabbar abbia agito da solo.Laha circondato la proprietà dialle 15.00 del primo gennaio, alcune ore dopo la strage, e i media locali hanno riferito che un uomo è stato visto uscire dalla proprietà attorno alle 17. Non è chiaro quale sia il legame di questa persona con l’attacco. L’Fbi starebbe indagando su un possibile nesso tra l’di Newe la Tesla esplosa davanti al Trump Hotel di Las Vegas.