Attacco a New Orleans, il video choc: il momento in cui il furgone travolge la folla | Immagini forti

Ecco ildell'orrore. Nelleregistrate da una telecamera di sorveglianza è stato ripreso ilin cui il pick up bianco con alla guida il 42enne Shamsud-Din Jabbar si è diretto contro lae ha travolto molte persone lasciando a terra 10 vittime e 30 feriti. Il killer di Newavrebbe pianificato di uccidere la sua famiglia e avrebbe fatto sogni che lo hanno ispirato a unirsi all'Isis. È quanto emerge da alcuni, secondo diversi funzionari a conoscenza delle indagini, come riportato da Cnn. Jabbar, cittadino statunitense e veterano dell'esercito che ha prestato servizio in Afghanistan, ha fatto riferimento neial suo divorzio e a come inizialmente avesse pianificato di riunire la sua famiglia per una "festa" con l'intenzione di ucciderli, hanno riferito funzionari informati sulle registrazioni.