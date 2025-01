Oasport.it - ATP Brisbane 2025, Djokovic accede ai quarti. Arnaldi eliminato, avanti ancora Mpetshi-Perricard

Si sono delineati i match deidi finale dell’ATP di. Continua il suo cammino Novak, alla sua seconda affermazione consecutiva nel. Il nativo di Belgrado si è imposto in due set con un duplice 6-3 in un’ora e un quarto di gioco.Non sarà Matteoil prossimo avversario di. Infatti il tennista ligure si è fermato agli ottavi a, perdendo un match molto combattuto contro l’americano Reilly Opelka. Lo statunitense si è imposto in due tie-break, con i rimpianti dell’azzurro soprattutto nel primo, chiuso 11-9 in favore di Opelka.Dopo il successo contro Kyrgios, il francese Giovanniottiene un’altra bella vittoria contro l’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero quattro, con un doppio 6-4, dopo un’ora e mezza di gioco.