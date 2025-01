Isaechia.it - Angelo dei Ricchi e Poveri rompe il silenzio dopo i fatti della notte di Capodanno: il comunicato stampa

Leggi su Isaechia.it

Sotgiu, membro dei, ha parlato per la prima voltafrase pronunciata in diretta televisiva durante L’Anno che Verrà.Durante ladi San Silvestro su Rai1 è stato trasmesso, come di consueto, L’Anno che Verrà, evento televisivo che celebra il passaggio al nuovo anno. La 22esima edizione, condotta da Marco Liorni, si è svolta sul palco allestito in Piazza Indipendenza a Reggio Calabria. Tra gli ospiti musicali, anche i, che si sono esibiti intonando i loro brani di maggior successo.Pochi istanti primamezza, però, un problema tecnico ha fatto infuriareche, in modo piuttosto colorito, ha palesato il suo malcontento. Durante il countdown finale, il cantante ha tuonato: “Buon anno, teste di ca*zo!“. E poi: “Aprite il microfono teste di ca*zo! Ho il microfono chiuso!“.