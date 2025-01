Iltempo.it - Zelensky sicuro: "Trump può portare la pace e fermare Putin"

«Facciamo in modo che il 2025 sia il nostro anno, l'anno dell'Ucraina. Sappiamo che lanon ci sarà data. Ma faremo di tutto perla Russia e porre fine alla guerra». Ad affermarlo è il presidente dell'Ucraina, Volodymyrnel suo discorso di fine anno. «Non ho dubbi che il nuovo presidente americano», Donald«sia disposto e in grado di raggiungere lae porre fine all'aggressione di». «Ogni giorno dell'anno a venire, io e tutti noi dovremo combattere per un'Ucraina che sia abbastanza forte. Perchè solo un'Ucraina del genere è rispettata e ascoltata. Sia sul campo di battaglia che al tavolo delle trattative», afferma il presidente ucraino. «L'Ucraina sarà nell'Unione Europea. E un giorno l'Ucraina sarà nella Nato e rafforzerà l'Alleanza. Rafforzerà la stabilità del mondo.