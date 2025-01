Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-01-2025 ore 15:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati all’ascolto Buon pomeriggioal momento scorrevole sulle strade della Capitale non si rilevano particolari difficoltà mi ricordo che per accertamenti tecnici su un edificio pericolante è chiusa alvia Reggio Emilia all’altezza di via Nizza nel pomeriggio alle 17 nella Basilica di Santa Maria Maggiore la cerimonia di apertura della sono già chiusi al transito via e Piazza dell’esquilino via Liberiana e Piazza Santa Maria Maggiore bene da Massimo veschi è tutto Grazie per l’attenzione ma per i dettagli di quel ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità