Gossipnews.tv - Quanto Guadagnano i Concorrenti del Grande Fratello? Le Differenze Rispetto Alle Passate Edizioni!

Leggi su Gossipnews.tv

deltra VIP e NIP, cachet in ribasso e nuove polemiche. Ecco di che cifre si parla!Ogni nuova edizione delnon si limita a intrattenere, ma solleva inevitabilmente curiosità e dibattiti, uno su tutti:? I compensi rappresentano da sempre uno degli argomenti più discussi tra il pubblico, specialmente da quando il reality ha introdotto la distinzione traVIP e NIP. Ma come si differenziano realmente i cachet, e cosa emerge dall’edizione attuale del programma condotto da Alfonso Signorini?Non è una novità che i cachet dei VIP superino quelli deiNIP. Tra i primi, i compensi settimanali possono raggiungere cifre considerevoli, come i 7.000 euro percepiti da personaggi come Iago Garcia, o i 6.