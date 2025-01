Musica | il rione si anima con Sanitàtàtà e con la partecipazione straordinaria di Andrea Sannino

Leggi su Ildenaro.it

Promossa e finanziata dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, organizzata dalla Municipalità 3 in collaborazione con C’MoN produzioni, Sanità-TàTà, in programma giovedì 2 gennaio, dalle 18.30, riempirà ildi, con la direzione artistica di Massimiliano Jovine. Si suona in ogni angolo del quartiere e sarà possibile visitare attrazioni turistico-culturali in orari straordinari. «È stato un Natale a Napoli meraviglioso e pieno di energia con oltre 100 concerti, spettacoli, incontri e itinerari guidati che hannoto la città e tutte le sue Municipalità, nelle piazze, nelle chiese e nei luoghi d’arte, promossi e sostenuti dall’Assessorato al Turismo, con cui abbiamo iniziato a celebrare le festività a novembre – dichiara l’assessora Teresa Armato –.